Лозунг «покупай отечественное» актуален и для КНР.

Дональд Трамп (Donald Trump) мечтает о том, что производственные предприятия переедут из Китая в США, а китайские потребители начнут покупать больше американских товаров, но описываемые Bloomberg планы китайских властей данным целям американского лидера не соответствуют. План развития КНР на следующую пятилетку, которая стартует в 2026 году, по неофициальным данным, сосредоточится на поддержании доли промышленного производства в ВВП страны, а также увеличения доли внутреннего потребления.

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Сейчас доля промышленного производства в структуре ВВП Китая достигает почти 25 %, и власти страны ставят цель удержать её на таком же уровне в ближайшие пять лет. Если говорить о внутреннем потреблении товаров и услуг, то его доля в ВВП страны не превышает 40 %, тогда как в отдельных экономиках других стран она достигает 50 или даже 70 %. В условиях, когда экспорту продукции из КНР начинают мешать санкции США и таможенные пошлины, поддерживать экономику страны разумно за счёт стимулирования внутреннего потребления, но пока власти не определились с наиболее эффективными методами.