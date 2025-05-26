Её мощность можно поднять до 6 МВт.

Взятый многими производителями строительной техники курс на электрификацию во многих случаях подразумевает работу от силового кабеля, поскольку рассчитывать на батареи при непрерывной работе и высоких затратах энергии просто нереалистично. Некоторые компании предлагают решить проблему автономности электроснабжения за счёт замены батарей прямо на строительной площадке, а Dimaag на апрельской выставке в Мюнхене продемонстрировала третий подход, связанный с использованием мобильных зарядных станций.

Источник изображения: Dimaag

Разработанная компанией мобильная зарядная станция MCWS использует преобразователь с постоянного тока на постоянный, что позволяет снизить потери и применять для пополнения заряда штатной батарей ёмкостью 295 кВт‧ч мощные станции экспресс-зарядки. Модульная конструкция позволяет реализовать выходную мощность в диапазоне от 1 до 6 МВт. Шасси с зубастыми шинами и подруливающими задними колёсами позволит такой мобильной зарядной станции добраться до строительной техники даже на площадках с самым сложным рельефом и качеством дорожного покрытия. Прототип зарядной станции создавался в сотрудничестве с компанией Komatsu, но пока нет данных о сроках её выхода в серийном воплощении или ориентировочной стоимости.