Не исключено, что он обретёт самостоятельность.

Корпорация Intel свой производственный бизнес пытается обособить таким образом, чтобы собственные подразделения по разработке процессоров стали для него такими же клиентами, как и внешние заказчики. По информации Business Korea, проводимый сейчас руководством Samsung Electronics анализ организационной структуры компании может привести к отделению контрактного бизнеса по выпуску полупроводниковой продукции. Тем самым будет исключён потенциальный конфликт интересов, когда разработка собственных чипов и производство сторонних находятся буквально «под одной крышей».

Источник изображения: Samsung Electronics

Впрочем, сценариев реструктуризации может быть несколько, поскольку из состава System LSI может быть выделена команда разработчиков собственных мобильных процессоров Samsung, а затем переведена в подразделение MX, которое ведает мобильными устройствами в целом. Впрочем, представители MX противятся такому объединению по финансовым мотивам. System LSI может объединиться с производственным подразделением, хотя вопрос конфликта интересов в этом случае с повестки дня снят не будет. Контрактный бизнес Samsung в этом случае не будет обособлен.