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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung размышляет о дальнейшей судьбе своего контрактного бизнеса
Не исключено, что он обретёт самостоятельность.

Корпорация Intel свой производственный бизнес пытается обособить таким образом, чтобы собственные подразделения по разработке процессоров стали для него такими же клиентами, как и внешние заказчики. По информации Business Korea, проводимый сейчас руководством Samsung Electronics анализ организационной структуры компании может привести к отделению контрактного бизнеса по выпуску полупроводниковой продукции. Тем самым будет исключён потенциальный конфликт интересов, когда разработка собственных чипов и производство сторонних находятся буквально «под одной крышей».

Источник изображения: Samsung Electronics

Впрочем, сценариев реструктуризации может быть несколько, поскольку из состава System LSI может быть выделена команда разработчиков собственных мобильных процессоров Samsung, а затем переведена в подразделение MX, которое ведает мобильными устройствами в целом. Впрочем, представители MX противятся такому объединению по финансовым мотивам. System LSI может объединиться с производственным подразделением, хотя вопрос конфликта интересов в этом случае с повестки дня снят не будет. Контрактный бизнес Samsung в этом случае не будет обособлен.

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#полупроводники #литографическое производство #samsung electronics #реструктуризация
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