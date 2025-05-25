Пострадавших не было, если не считать незначительных травм.

Процесс испытаний роботизированных такси не обходится без происшествий, и CNBC сообщает, что в этом месяце пустой прототип беспилотного такси Zoox попал в ДТП с Сан-Франциско. Он притормозил перед перекрёстком для совершения поворота, после чего в него врезался человек на электрическом скутере. Это вынудило компанию отозвать 270 подобных прототипов для обновления программного обеспечения.

Источник изображения: Zoox

В конкретном ДТП водитель скутера получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Как отмечается в заявлении Zoox, в результате ДТП водитель скутера упал на землю непосредственно рядом с прототипом, но машина завершила поворот и остановилась, не допустив с ним повторного контакта. По всей видимости, программное обеспечение будет обновлено для усиления безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения вроде велосипедистов и водителей скутеров.