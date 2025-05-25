Агентству Reuters на исходе недели удалось получить информацию о характеристиках и стоимости ускорителей вычислений NVIDIA, которые компания готовит для китайского рынка после запрета со стороны властей США поставлять в Поднебесную прежнего локального бестселлера H20. Как и было обещано, новое решение будет базироваться уже на архитектуре Blackwell, но его быстродействие придётся искусственно снизить ради соответствия актуальным экспортным ограничениям США.
Достигнуто это будет, как ожидается, отказом от использования памяти типа HBM в пользу GDDR7. Её пропускная способность на уровне 1,7 Тбайт/с как раз укладывается в нижнюю границу допустимого диапазона. Для сравнения, H20 с HBM обеспечивала пропускную способность 4 Тбайт/с.
Как сообщается, массовое производство новых ускорителей, которые NVIDIA назовёт 6000D или B40, начнётся уже в июне. Китайским клиентам они будут обходиться по цене от $6500 до $8000 за штуку, тогда как H20 оценивалась в $10 000 или $12 000. Компоновочно ускорители будут основаны на RTX Pro 6000D. Поскольку HBM использоваться не будет, то и от упаковки методом CoWoS в данном случае удастся отказаться. К сентябрю NVIDIA может представить ещё один ускоритель для Китая с архитектурой Blackwell.