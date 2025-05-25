А в сентябре расширит их ассортимент.

Агентству Reuters на исходе недели удалось получить информацию о характеристиках и стоимости ускорителей вычислений NVIDIA, которые компания готовит для китайского рынка после запрета со стороны властей США поставлять в Поднебесную прежнего локального бестселлера H20. Как и было обещано, новое решение будет базироваться уже на архитектуре Blackwell, но его быстродействие придётся искусственно снизить ради соответствия актуальным экспортным ограничениям США.

Источник изображения: NVIDIA

Достигнуто это будет, как ожидается, отказом от использования памяти типа HBM в пользу GDDR7. Её пропускная способность на уровне 1,7 Тбайт/с как раз укладывается в нижнюю границу допустимого диапазона. Для сравнения, H20 с HBM обеспечивала пропускную способность 4 Тбайт/с.

Как сообщается, массовое производство новых ускорителей, которые NVIDIA назовёт 6000D или B40, начнётся уже в июне. Китайским клиентам они будут обходиться по цене от $6500 до $8000 за штуку, тогда как H20 оценивалась в $10 000 или $12 000. Компоновочно ускорители будут основаны на RTX Pro 6000D. Поскольку HBM использоваться не будет, то и от упаковки методом CoWoS в данном случае удастся отказаться. К сентябрю NVIDIA может представить ещё один ускоритель для Китая с архитектурой Blackwell.