И примерно 280 000 седанов SU7.

Как отмечают очевидцы, на юбилейной презентации Xiaomi электрический кроссовер YU7 затмил многие новинки компании в сегменте электроники, поскольку он стал всего лишь второй моделью марки на рынке электромобилей. Представители Deutsche Bank предположили, что в этом году компания сможет поставить на рынок не более 100 000 кроссоверов YU7, а выпускаемый с прошлого года седан SU7 разойдётся годовым тиражом 280 000 штук. По сути, тем самым Xiaomi сможет превысить собственный план по выпуску электромобилей в 2025 году, поскольку на данный момент годовая программа подразумевает производство 350 000 машин.

Источник изображения: Xiaomi

Поставки кроссоверов YU7 начнутся в июле, пока сложно предположить, насколько долгим будет ожидание заказанных машин, но в случае с родственным седаном SU7 очередь до сих пор может превышать десять месяцев ожидания. В середине следующего месяца в строй должно быть введено второе предприятие Xiaomi в Пекине, которое позволит не только вывести на рынок YU7, но и сократить сроки ожидания поставки седанов SU7.