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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США увидели в китайских лабораториях по тестированию электроники угрозу национальной безопасности
На американский рынок могут попадать устройства, позволяющие Китаю шпионить за США.

Тезис о том, что для Дональда Трампа (Donald Trump) основным геополитическим оппонентом США является Китай, косвенно подтверждается новой публикацией Reuters на тему продвигаемых Федеральной комиссией по связи США (FCC) изменений в существующий порядок сертификации электронных устройств для их импорта на территорию страны.

Источник изображения: Unsplash, Yogesh Phuyal

По данным этого ведомства, до 75% занятых в тестировании электроники для рынка США лабораторий фактически находятся на территории Китая, и некоторые из них американскими властями подразумеваются в связях с властями страны и компаниями, которые находятся в «чёрном списке» американского военного ведомства и Министерства финансов США. Через такие лаборатории, по мнению американских чиновников, к ввозу в США могут быть одобрены те модели телекоммуникационного оборудования, которые представляют угрозу для национальной безопасности.

Пока речь идёт о «чистке» перечня допущенных к соответствующей сертификационной деятельности китайских лабораторий, но в идеале FCC хотела бы полностью лишить доступа к этой активности организации из КНР и прочих недружественных стран.

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#сша #китай #национальная безопасность #fcc
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