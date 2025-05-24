На американский рынок могут попадать устройства, позволяющие Китаю шпионить за США.

Тезис о том, что для Дональда Трампа (Donald Trump) основным геополитическим оппонентом США является Китай, косвенно подтверждается новой публикацией Reuters на тему продвигаемых Федеральной комиссией по связи США (FCC) изменений в существующий порядок сертификации электронных устройств для их импорта на территорию страны.

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По данным этого ведомства, до 75% занятых в тестировании электроники для рынка США лабораторий фактически находятся на территории Китая, и некоторые из них американскими властями подразумеваются в связях с властями страны и компаниями, которые находятся в «чёрном списке» американского военного ведомства и Министерства финансов США. Через такие лаборатории, по мнению американских чиновников, к ввозу в США могут быть одобрены те модели телекоммуникационного оборудования, которые представляют угрозу для национальной безопасности.

Пока речь идёт о «чистке» перечня допущенных к соответствующей сертификационной деятельности китайских лабораторий, но в идеале FCC хотела бы полностью лишить доступа к этой активности организации из КНР и прочих недружественных стран.