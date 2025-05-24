Но вывести его на рынок удастся только годы спустя.

Похоже, маркетинговая стратегия Илона Маска (Elon Musk) служит примером для подражания многим игрокам рынка человекоподобных роботов. Неважно, способна ли компания реально производить передовые продукты, главное — делать соответствующие обещания. В интервью Bloomberg директор по развитию торговой марки UBTech Майкл Там (Michael Tam) заявил, что эта китайская компания рассчитывает до конца текущего года представить «домашнего компаньона» за $20 000 в сегменте человекоподобных роботов.

Источник изображения: UBTech

Напомним, что Илон Маск изначально также планировал выпускать роботов Optimus большими тиражами и когда-нибудь снизить их стоимость до $20 000 за штуку, поэтому в выборе конкурентных ориентиров UBTech особо сомневаться не приходится. Tesla своих человекоподобных роботов намерена выпускать серийно со следующего года, но в последующие годы сосредоточится на их промышленном применении, поскольку это проще с точки зрения разработки ПО и банально безопаснее.

UBTech своих человекоподобных роботов для промышленного применения также активно продвигает на предприятиях BYD и Foxconn, стоимость одного экземпляра пока близка к $100 000. Пройдёт ещё несколько лет, по словам представителей компании, прежде чем человекоподобные роботы появятся в быту. Так или иначе, в текущем году UBTech намерена выпустить не менее 1000 человекоподобных роботов.