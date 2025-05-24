Похоже, маркетинговая стратегия Илона Маска (Elon Musk) служит примером для подражания многим игрокам рынка человекоподобных роботов. Неважно, способна ли компания реально производить передовые продукты, главное — делать соответствующие обещания. В интервью Bloomberg директор по развитию торговой марки UBTech Майкл Там (Michael Tam) заявил, что эта китайская компания рассчитывает до конца текущего года представить «домашнего компаньона» за $20 000 в сегменте человекоподобных роботов.
Напомним, что Илон Маск изначально также планировал выпускать роботов Optimus большими тиражами и когда-нибудь снизить их стоимость до $20 000 за штуку, поэтому в выборе конкурентных ориентиров UBTech особо сомневаться не приходится. Tesla своих человекоподобных роботов намерена выпускать серийно со следующего года, но в последующие годы сосредоточится на их промышленном применении, поскольку это проще с точки зрения разработки ПО и банально безопаснее.
UBTech своих человекоподобных роботов для промышленного применения также активно продвигает на предприятиях BYD и Foxconn, стоимость одного экземпляра пока близка к $100 000. Пройдёт ещё несколько лет, по словам представителей компании, прежде чем человекоподобные роботы появятся в быту. Так или иначе, в текущем году UBTech намерена выпустить не менее 1000 человекоподобных роботов.