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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Model 3 на автопилоте резко свернула в придорожный забор и перевернулась
Без видимой причины.

Питающая плохо скрываемую неприязнь к Илону Маску (Elon Musk) редакция ресурса Electrek воспользовалась очередным шансом очернить репутацию Tesla, опубликовав подробности случившегося в США два месяца назад ДТП, в котором был замешан фирменный автопилот (FSD). Новенькая Tesla Model 3 под управлением этой системы перевозила своего владельца к месту работы, и ничто не предвещало беды, но в определённый момент машина резко взяла влево и направилась в сторону обочины, не снижая скорости. Задев по касательной растущее у дороги массивное дерево, она протаранила сетчатый забор и перевернулась на крышу.

Источник изображения: Electrek

Ошеломлённый водитель оказался висящим на ремне безопасности вверх ногами, из рассечённого подбородка на внутреннюю часть разбитой стеклянной крыши сочилась кровь, но это оказалось единственной травмой, хотя медикам позже пришлось наложить швы. По словам непосредственного участника аварии, всё происходило так быстро, что он даже не успели бы среагировать и перехватить управление. Автоматика резко сменила курс движения на ровном участке дороги. За секунду перед этим пострадавшей Tesla удалось разминуться со встречной машиной, но возникший позже опасный манёвр указывает на несовершенство фирменной системы машинного зрения, которая остаётся главным каналом восприятия окружающей действительности.

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#tesla #автопилот #tesla model 3 #дтп с автопилотом tesla
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