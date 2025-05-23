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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA не столь заметно пострадает от санкций против Китая на фоне бума ИИ
Ажиотаж во всём мире велик, поэтому сокращение китайского рынка не станет для компании трагедией.

Близится квартальный отчёт NVIDIA, он будет опубликован менее чем через неделю, аналитики Oppenheimer уже сформировали свой прогноз относительно этого события. По их мнению, выручка NVIDIA в минувшем квартале с высокой вероятностью превзойдёт ожидания рынка, но прогноз на текущий квартал совпадёт с ожиданиями аналитиков. Ситуация с запретом поставок ускорителей H20 в Китай не окажет решительного негативного влияния на динамику выручки NVIDIA в текущем фискальном квартале.

Источник изображения: NVIDIA

Представители Oppenheimer считают, что NVIDIA удалось решить проблемы, которые мешали ей масштабировать выпуск ускорителей поколения Blackwell на ранних этапах, и теперь по итогам текущего года компания сможет поставить клиентам более 40 000 серверных стоек с ускорителями GB200/GB300 серии NVL72. В третьем квартале дебютируют более производительные ускорители GB300 (Ultra), их плавной экспансии тоже ничего не должно помешать.

Китай в лучше годы формировал до 20% всей выручки NVIDIA, но в последнее время показатель сократился до 13%. Даже если компания не найдёт способа продолжить поставки своих ускорителей в Китай, рост выручки на прочих направлениях позволит ей перекрыть данные потери.

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#nvidia #аналитика #китай #финансы #искусственный интеллект #санкции #blackwell
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