Близится квартальный отчёт NVIDIA, он будет опубликован менее чем через неделю, аналитики Oppenheimer уже сформировали свой прогноз относительно этого события. По их мнению, выручка NVIDIA в минувшем квартале с высокой вероятностью превзойдёт ожидания рынка, но прогноз на текущий квартал совпадёт с ожиданиями аналитиков. Ситуация с запретом поставок ускорителей H20 в Китай не окажет решительного негативного влияния на динамику выручки NVIDIA в текущем фискальном квартале.
Представители Oppenheimer считают, что NVIDIA удалось решить проблемы, которые мешали ей масштабировать выпуск ускорителей поколения Blackwell на ранних этапах, и теперь по итогам текущего года компания сможет поставить клиентам более 40 000 серверных стоек с ускорителями GB200/GB300 серии NVL72. В третьем квартале дебютируют более производительные ускорители GB300 (Ultra), их плавной экспансии тоже ничего не должно помешать.
Китай в лучше годы формировал до 20% всей выручки NVIDIA, но в последнее время показатель сократился до 13%. Даже если компания не найдёт способа продолжить поставки своих ускорителей в Китай, рост выручки на прочих направлениях позволит ей перекрыть данные потери.