Их будет три, самая дальнобойная сможет преодолеть 835 км без подзарядки.

В ходе вчерашней презентации множества новинок Xiaomi, как отмечает CarNewsChina, основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) раскрыл больше подробностей о второй модели электромобилей марки, коей является кроссовер YU7. В продажу машина начнёт поступать в июле этого года, но цены до сих пор не раскрыты. Глава Xiaomi лишь опроверг слухи о начальной цене в $27 600, которые успели получить распространение.

Источник изображения: Xiaomi, CarNewsChina

По традиции и в некоторой степени с оглядкой на Tesla Model Y новинка Xiaomi будет предложена в трёх версиях, получивших обозначения YU7, YU7 Pro и YU7 Max соответственно. Кроссовер будет предлагаться в начальном варианте с приводом на задние колёса, которые будет вращать электродвигатель мощностью 235 кВт. Он позволит разгонять машину до 100 км/ч за 5,88 секунды и развивать максимальную скорость 240 км/ч. Заметим, что подобные скоростные лимиты в целом не типичны для серийных китайских электромобилей, поскольку в стране действуют строгие ограничения на дорогах общего пользования, поэтому указанные характеристики говорят о некоторых спортивных амбициях второй модели электромобиля Xiaomi. Младшей версии YU7 полагается LFP-батарея ёмкостью 96,3 кВт‧ч, заряда которой должно хватить на 835 км хода по циклу CLTC.

Источник изображения: Xiaomi, CarNewsChina

Средняя комплектация YU7 Pro получит два электродвигателя совокупной мощностью 365 кВт, она позволит набирать 100 км/ч за 4,27 секунды, а максимальная скорость будет ограничена теми же 240 км/ч. Ёмкость LFP-батареи в этом случае составит те же 96,3 кВт‧ч, но вторая ведущая ось сократит расчётный запас хода до 770 км.

Наконец, старшая версия YU7 Max тоже будет полноприводной, но мощность моторов увеличат до 508 кВт, что позволит набирать 100 км/ч за 3,23 секунды, а также поднять максимальную скорость до 253 км/ч. Этой машине будет положена NMC-батарея ёмкостью 101,7 кВт‧ч, которая обеспечит запас хода 760 км.

Внутренняя силовая архитектура с напряжением 800 В и использование элементов на основе карбида кремния позволят Xiaomi YU7 во всех комплектациях при подключении к совместимым зарядным станциям восполнять до 620 км запаса хода всего за 15 минут.