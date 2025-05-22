Для обладателей домашних животных, которые хотят упростить их жизнь, а заодно и свою, современные технологии предлагают немало возможностей. Одной из таких возможностей является приобретение туалета для животных. В частности, заслуживает внимания лоток для кошек AmiCura Cura X1.
Это устройство в настоящее время предлагается по сниженной почти вдвое цене в магазине OZON. Бренд AmiCura создал автоматический лоток, призванный сделать жизнь питомцев более удобной и безопасной.
Лоток обладает открытой конструкцией. Это позволяет животным безопасно входить и выходить из него когда угодно.
10 уровней защиты содержат два инфракрасных датчика для определения движений и местоположения кошек. Сенсорная система не даёт кошкам застрять в устройстве, четыре датчика веса взвешивают кошку и при необходимости останавливают работу устройства. Два датчика Холла отвечают за правильную работу лотка и функционирование двигателя. Наконец, имеются два датчика защиты от защемления, чтобы ваш питомец не получил травму.
Для обеспечения безопасности предлагается система взвешивания, распознавание кошек, мгновенная остановка устройства и оповещениt пользователя.
Поддерживаются режим котёнка и безопасный замок. Первый останавливает функцию автоматической очистки. Безопасный замок блокирует случайное нажатие на кнопки.
После посещения лотка уборка в нём происходит в автоматическом режиме. Также поддерживается очистка по расписанию и дистанционная очистка. Чистить лоток вручную не потребуется. Наличие мешка для мусора с защёлкой не даёт распространяться неприятному запаху. Лоток и контейнер можно снимать для мытья, чтобы сохранять чистоту устройства.
Управлять лотком можно при помощи приложения на мобильном устройстве. В нём отображается вся информация о состоянии животного. Синхронизация данных происходит в реальном времени. В случае заметных отклонений пользователи сразу получат оповещение.
Помимо уже сниженной цены, использовании промокода X10507001 позволит приобрести это современное устройство ещё выгоднее.