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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Автоматический лоток AmiCura Cura X1 упростит уход за вашей кошкой
Автоматический кошачий лоток AmiCura Cura X1 сам очищается и управляется со смартфона

Для обладателей домашних животных, которые хотят упростить их жизнь, а заодно и свою, современные технологии предлагают немало возможностей. Одной из таких возможностей является приобретение туалета для животных. В частности, заслуживает внимания лоток для кошек AmiCura Cura X1.



Это устройство в настоящее время предлагается по сниженной почти вдвое цене в магазине OZON. Бренд AmiCura создал автоматический лоток, призванный сделать жизнь питомцев более удобной и безопасной.



Лоток обладает открытой конструкцией. Это позволяет животным безопасно входить и выходить из него когда угодно.

10 уровней защиты содержат два инфракрасных датчика для определения движений и местоположения кошек. Сенсорная система не даёт кошкам застрять в устройстве, четыре датчика веса взвешивают кошку и при необходимости останавливают работу устройства. Два датчика Холла отвечают за правильную работу лотка и функционирование двигателя. Наконец, имеются два датчика защиты от защемления, чтобы ваш питомец не получил травму.



Для обеспечения безопасности предлагается система взвешивания, распознавание кошек, мгновенная остановка устройства и оповещениt пользователя.



Поддерживаются режим котёнка и безопасный замок. Первый останавливает функцию автоматической очистки. Безопасный замок блокирует случайное нажатие на кнопки.



После посещения лотка уборка в нём происходит в автоматическом режиме. Также поддерживается очистка по расписанию и дистанционная очистка. Чистить лоток вручную не потребуется. Наличие мешка для мусора с защёлкой не даёт распространяться неприятному запаху. Лоток и контейнер можно снимать для мытья, чтобы сохранять чистоту устройства.



Управлять лотком можно при помощи приложения на мобильном устройстве. В нём отображается вся информация о состоянии животного. Синхронизация данных происходит в реальном времени. В случае заметных отклонений пользователи сразу получат оповещение.



Помимо уже сниженной цены, использовании промокода X10507001 позволит приобрести это современное устройство ещё выгоднее.
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#mu chen #amicura
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Dark_Cloud
17:08
если ты, шизобубля, сам не помнишь, что ты нес несколько секунд назад - то я тебе напомню вот твои же слова из твоей же предыдущей статьи может, тоже начать бред нести, раз тут такое оплачивается "Как...
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Ni9999
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Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Эдуард Егоров
17:06
Чтоб не делали чиновники, для вас бред, может наоборот, от вас бред идет. Улучшения инфраструктуры порта для вас бред, да совсем людям пропагондоны либеральные мозги засрали.
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Эдуард Егоров
17:03
Это один район , там по земле с Китаем одна граница.
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
VRoman
17:02
13700км в год? У меня за последние 10 лет ровно 32000 в год вышло.
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Dark_Cloud
16:58
удовлетворить она может разве что сектантов, которым пох что покупать и по какой цене, лишь бы с зеленым шильдиком
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Dark_Cloud
16:54
В каком месте она что-то там обошла, заебублик? если ее конкурент 9060 еще даже не вышел? ты себе купил штуки три-четыре таких, надеюсь? 37к за мертворожденный кусок кала - это ж практически даром
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Абдул Джумандыков
16:44
Когда-то я заметил что ты родился, и мама тебя учила. А теперь ты желаешь беспокоить жизнь другим?
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Эдуард Егоров
16:39
А вы думаете , что строительство порта только будет, там вся инфраструктура будет строится, вам же в этой статье сказали, что будет модернизироваться инфраструктура, .
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Dimon1996
16:38
Тут имеется в виду, что не вообще проблемы с драйвером, а на 5000 линейке карт. (Я пока не стал на этот драйвер обновляться, на предыдущем 576.40 у меня все норм на 5070 работает)
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