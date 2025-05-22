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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Раскрыты данные о запасе хода и экономичности первого полностью электрического кроссовера Lixiang (Li Auto)
ДВС в конструкции силовой установки отсутствует.

Благодаря популярности своих последовательных гибридов китайская марка Li Auto (Lixiang) не только стремительно нарастила продажи, но и стала одним из двух исконно китайских производителей легковых машин с тяговыми электродвигателями, получающими сейчас прибыль на рынке КНР, а не убытки, как все остальные. Между тем, первый опыт выпуска «чистокровных» электромобилей в лице минивэна Mega нельзя назвать успешным, а потому к второй новинке Li Auto без ДВС приковано внимание многих интересующихся китайским авторынком обывателей. Как отмечает CarNewsChina, представители Li Auto раскрыли важные данные о запасе хода и экономичности полностью электрического кроссовера Li i8, который поступит в продажу в июле текущего года по цене от $54 400.

Источник изображения: Li Auto

Обтекаемый силуэт с нисходящей линией крыши стал не единственным фактором, обеспечившим кроссоверу Li i8 весьма скромный расход электроэнергии в размере 13,6 кВт‧ч на 100 км пути. Компания утверждает, что она собственными силами разработала компоненты инвертора с использованием карбида кремния, которые обладают высоким КПД при преобразовании энергии, а потому сокращают потери в системе. Поддержка архитектуры с напряжением 800 В также позволяет восполнить запас хода на 500 км всего за 10 минут при подключении к совместимой экспресс-зарядной станции постоянного тока.

Предлагаемые покупателям Li i8 тяговые батареи не блещут высокой ёмкостью. В базе это будет аккумулятор типа NMC производства CATL, чьих 90,1 кВт‧ч должно хватить на 670 км пути по условному циклу CLTC. В более дорогой комплектации кроссовер получит батарею того же типа и производителя, но уже ёмкостью 97,8 кВт‧ч, и вот её полного заряда должно хватить на 720 км пробега по циклу CLTC. Показатели запаса хода получились вполне на уровне конкурентов, хотя рекордных ёмкостей при этом батареи не демонстрируют. Два тяговых электродвигателя совокупной отдачей 536 л.с. обеспечивают кроссовер полным приводом и максимальной скоростью 180 км/ч.

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#электромобили #китайские электромобили #li auto #lixiang #li i8
Источник: carnewschina.com
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