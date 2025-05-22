До очередной, во многом решающей фазы анонса электрического кроссовера Xiaomi YU7 остались считанные часы, но это не мешает основателю компании Лэй Цзюню (Lei Jun) со страниц китайских социальных сетей делиться новыми подробностями о грядущей новинке. Уже известно, что машина получит панорамный проекционный дисплей, который позволит ей отказаться от традиционной панели приборов в районе рулевой колонки. Кроме того, модель будет предлагаться в уникальном изумрудном цвете. Как отмечает Reuters, на сегодняшней презентации Xiaomi не объявит цены и не начнёт принимать предварительные заказы, но приобрести машину можно будет уже в июле текущего года.
Опыт выхода на рынок седана SU7 подсказывает нам, что летом новинку смогут получить лишь избранные счастливчики, остальным придётся ждать несколько месяцев, но зато у них появится больше выбора по комплектациям и ценам. Компании придётся приложить немало усилий для восстановления своей репутации, которую немало подпортила серия скандалов с блокировкой максимальной мощности спорткара SU7 Ultra и продажей дорогущего капота из углепластика с исключительно декоративными воздухозаборниками.