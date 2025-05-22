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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Кроссовер Xiaomi YU7 поступит в продажу в июле, но цены сегодня не объявят
Об этом заявил основатель компании.

До очередной, во многом решающей фазы анонса электрического кроссовера Xiaomi YU7 остались считанные часы, но это не мешает основателю компании Лэй Цзюню (Lei Jun) со страниц китайских социальных сетей делиться новыми подробностями о грядущей новинке. Уже известно, что машина получит панорамный проекционный дисплей, который позволит ей отказаться от традиционной панели приборов в районе рулевой колонки. Кроме того, модель будет предлагаться в уникальном изумрудном цвете. Как отмечает Reuters, на сегодняшней презентации Xiaomi не объявит цены и не начнёт принимать предварительные заказы, но приобрести машину можно будет уже в июле текущего года.

Источник изображения: Xiaomi

Опыт выхода на рынок седана SU7 подсказывает нам, что летом новинку смогут получить лишь избранные счастливчики, остальным придётся ждать несколько месяцев, но зато у них появится больше выбора по комплектациям и ценам. Компании придётся приложить немало усилий для восстановления своей репутации, которую немало подпортила серия скандалов с блокировкой максимальной мощности спорткара SU7 Ultra и продажей дорогущего капота из углепластика с исключительно декоративными воздухозаборниками.

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#xiaomi #китайские электромобили #электромобили xiaomi #xiaomi yu7
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