В этом уверен один из производителей летательных аппаратов.

В интервью South China Morning Post финансовый директор китайского разработчика электролётов EHang Конор Ян (Conor Yang) заявил, что к концу десятилетия услуги по перевозке пассажиров по воздуху будут достаточно развиты в Китае. Как минимум, появится маршрутный воздушный транспорт, перевозящий пассажиров по фиксированным направлениям на средние дистанции. В городах, помимо этого, появятся летающие такси с более гибкими маршрутами, чья разветвлённость будет определяться наличием подходящей для взлётов и посадок инфраструктурой.

Источник изображения: EHang

Сама EHang перевозку туристов по воздуху в Гуанчжоу и Хэфэе начнёт уже в этом году, и надеется до конца года увеличить свои производственные мощности до выпуска 1000 летательных аппаратов в год. Двухместное летающее такси EH216-S сейчас можно приобрести в Китае по цене около $331 000. Оно способно перемещать грузы или двух человек на расстояние до 30 км по воздуху с максимальной скоростью 130 км/ч.

Уже в этом квартале дебютирует и преемник летательного аппарата EHang VT-30, который в изначальном варианте ориентировался на дистанции до 300 км и продолжительность перелёта около одного часа. Такие аппараты уже будут работать на междугородних маршрутах, наличие крыльев позволит им эффективнее расходовать электроэнергию. Совместно с одним из партнёров EHang намеревается в этом году представить две новые тяговые батареи для своих летательных аппаратов, а выпускать последние поможет автопроизводитель Changan Automobile. Спрос на электролёты китайского производства наблюдается на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, как признался представитель EHang.