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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вопреки позиции NVIDIA, власти США не будут ослаблять ограничения на поставки чипов в Китай
Но в отношении прочих стран готовы смягчить позицию.

Недавние усилия основателя NVIDIA по разъяснению контрпродуктивности существующих экспортных ограничений в отношении поставок ускорителей вычислений в Китай, как поясняет Bloomberg, попали в поле зрения чиновников в Белом доме, но не смогут повлиять на позицию официальных органов власти. Старший советник по политике в сфере искусственного интеллекта Срирам Кришнан (Sriram Krishnan) в интервью этому информационному агентству пояснил, что американские парламентарии едины в своей решимости ограничивать поставки ускорителей вычислений в Китай, поскольку не питают иллюзий относительно их возможного применения в данной стране.

Источник изображения: NVIDIA

На этой позиции Белый дом продолжит настаивать даже с учётом «огромного уважения к Дженсену», как пояснил чиновник. Если же говорить об отношениях США с прочими странами, то тут нынешние американские власти готовы на конструктивные реформы. Америка действительно заинтересована в распространении сферы своего влияния через экспорт своих технологий. Доказательством подобной открытости являются недавно заключённые Трампом сделки о поставках ускорителей вычислений в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Впрочем, как отмечает представитель Белого дома, эти проекты всё равно предусматривают контроль за использованием ускорителей американского происхождения в указанных странах представителями американских компаний, поэтому реализация инициатив и не вызывает особого беспокойства у политиков.

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#nvidia #сша #китай #санкции #дженсен хуан
Источник: bloomberg.com
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