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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти пригрозили тем, кто будет способствовать реализации новых ограничений на использование ускорителей Huawei
Вплоть до судебного преследования.

Не так давно американские чиновники заявили, что использование ускорителей Huawei Ascend компаниями в любой точке мира теоретически считается нарушением правил экспортного контроля США и влечёт ответственность вплоть до уголовной. По логике американских властей, китайские ускорители создавались в обход санкций США, а потому их применение тоже является нарушением американских законов. Китайские чиновники, по информации Reuters, уже выступили с ответным заявлением.

Источник изображения: Huawei Technologies

Власти КНР, как пояснили представители министерства торговли страны, оставляют за собой право на юридическое преследование частных лиц и организаций, которые будут способствовать реализации мер США по ограничению использования передовых полупроводниковых компонентов из Китая. Как известно, местный отраслевой гигант Tencent уже выразил обеспокоенность возможным влиянием новых ограничений на свой бизнес, ведь он использует в своей вычислительной инфраструктуре компоненты Huawei, но при этом не хочет вызывать претензии с американской стороны. По словам китайских чиновников, КНР заслуживает права самостоятельно определять вектор научного и технического развития нации.

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#сша #китай #huawei #санкции
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