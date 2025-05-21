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Новости Hardware Алексей Сычёв
Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения будет предлагаться в США только в гибридных версиях
Новинка поступит в продажу до конца текущего года.

Для компании Toyota Motor кроссовер RAV4 остаётся одной из самых популярных моделей, и обновив его накануне для рынка Северной Америки, японская корпорация решила отказаться от продаж версий, приводимых в движение исключительно ДВС. На местном рынке машина 2026 модельного года будет предлагаться исключительно в гибридных вариациях, причём если одна (HEV) не будет предусматривать возможность подзарядки тяговой батареи от сети, то вторая (PHEV) это позволит.

Источник изображения: Toyota

В любом случае, Toyota RAV4 сохранит под капотом 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, просто он будет трудиться в комбинации с тяговыми электродвигателями. HEV-вариант можно будет приобрести как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении, его максимальная мощность достигнет 226 и 236 л.с. соответственно.

Подзаряжаемый от сети PHEV-вариант Toyota RAV4 получит силовую установку мощностью 320 «лошадей», а запас хода на чистом электричестве будет увеличен на 20% относительно предыдущего поколения до 80 км. Разумеется, на практике такой пробег может оказаться и скромнее, в зависимости от условий эксплуатации и климата.

Источник изображения: Toyota

Желающим выделиться из общей массы будут предлагаться варианты GR Sport и Woodland, и если первый будет делать упор на спортивность, то второй призван заинтересовать любителей лёгкого бездорожья.

Источник изображения: Toyota

Обещано, что старшие комплектации PHEV-варианта можно будет зарядить с 10 до 80 % ёмкости тягового аккумулятора за 30 минут при использовании совместимой зарядной станции постоянного тока. От бытовой электросети машина может принимать до 11 кВт. В США модель начнёт поставляться до конца текущего года.

Источник изображения: Toyota

Мультимедийная система Toyota, которая традиционно не славится наличием прогрессивных функций, в новом поколении RAV4 всё же будет модернизирована, получив возможность одновременного сопряжения по Bluetooth с двумя смартфонами, а также беспроводное подключение как Android Auto, так и Apple CarPlay. Отдельные комплектации предложат компактный джойстик переключения передач вместо традиционного рычага. Приборная панель будет электронной во всех комплектациях, а старшим положен ещё и проекционный дисплей на ветровое стекло. Аудиосистема может оснащаться шестью или девятью динамиками JBL на выбор.

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#toyota #двс #гибридные автомобили #toyota rav4
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