Хотя его формальный анонс состоится на этой неделе.

На этой неделе в ходе торжественного мероприятия, посвящённого собственному 15-летию, компания Xiaomi должна будет представить долгожданный электрический кроссовер YU7, но ресурс агентство CarNewsChina спешит предупредить, что в салонах компании в Китае новинка появится только в третьем квартале, а поставки конечным клиентам могут начаться даже чуть позже. Другими словами, купить Xiaomi YU7 сразу после анонса не получится, хотя подобная практика премьер на китайском рынке электромобилей уже давно стала нормой.

Источник изображения: Xiaomi

По словам основателя Xiaomi Лэй Цзюня (Lei Jun), кроссовер YU7 унаследует «язык дизайна» SU7, но предложит более просторный салон, повышенный комфорт при передвижении и различные продвинутые возможности, делающие его ежедневную эксплуатацию более удобной. У второй модели этого молодого автопроизводителя даже есть китайское название, которое в вольном переводе означает «повозка, оседлавшая ветер» — отсылка сделана к обтекаемым формам машины, но скептики уже нашли в облике Xiaomi YU7 некоторые заимствования с точки зрения дизайна у западных конкурентов.