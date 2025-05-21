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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заверил, что запуск роботизированных такси Tesla состоится до конца июня
Как и было обещано.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе был щедр на интервью. Если во время общения с представителями Bloomberg он заявил, что собирается оставаться у руля компании не менее пяти последующих лет, то в интервью CNBC счёл нужным сосредоточиться на вопросах развития экосистемы искусственного интеллекта и подготовке к запуску роботизированных такси в Остине.

Источник изображения: CNBC

Он признался, что до конца июня на дороги этого города в Техасе, который несколько лет назад приютил штаб-квартиру компании, выедут десять специально оборудованных электромобилей Model Y с самой новой версией управляющего программного обеспечения FSD. Они смогут в рамках строго определённых территорий в Остине перевозить пассажиров без водителя в салоне, хотя специалисты Tesla будут пристально следить за поведением машин по удалённым каналам. Как только инженеры убедятся, что автоматика работает исправно и безопасно, степень контроля будет снижена.

Со временем Маск надеется увеличить количество эксплуатируемых беспилотных такси до нескольких тысяч штук. Он убеждён, что возможностей бортовых камер и фирменных нейросетей вполне достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных такси, а всякого рода дополнительные датчики и лидары только приводят к удорожанию машин и препятствуют экспансии подобного рода сервисов.

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#tesla #илон маск #роботакси #автопилот tesla
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