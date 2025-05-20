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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota может выступить в роли спасителя Nissan, но без поглощения
Просто поддержать материально на период реструктуризации.

Японская пресса сообщает, что руководство Toyota Motor и терпящей бедствие Nissan Motor недавно провело телефонные переговоры на тему возможного участия первой из компаний в спасении второй в качестве ключевого источника финансирования на период реструктуризации. Собственных средств и доступных кредитов Nissan Motor хватит на поддержания бизнеса на плаву на протяжении ближайшего года или полутора, поэтому более серьёзная финансовая поддержка японскому автопроизводителю не помешает.

Источник изображения: Nissan

При этом речь не идёт о поглощении Nissan крупнейшим автопроизводителем мира, коим является Toyota Motor. Последняя, тем не менее, уже владеет 20% акций Subaru, примерно 5% акций Mazda, чуть большим пакетом акций Isuzu и чуть меньшим пакетом акций Suzuki. При этом со всеми перечисленными компаниями Toyota сотрудничает в сфере автопроизводства. Не исключено, что некий альянс может быть заключён ею и с Nissan, если руководство сочтёт это целесообразным.

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#toyota #nissan #реструктуризация
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