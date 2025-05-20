Вместо TSMC, как это было в случае с консолью первого поколения.

Агентство Bloomberg с подачи южнокорейских источников выяснило, что снабжать Nintendo основными процессорами для игровых консолей Switch 2 будет местная компания Samsung Electronics. Контрактное производство разработанного NVIDIA чипа с использованием 8-нм технологии будет поручено именно ей.

Источник изображения: Nintendo

Для сравнения, чип NVIDIA для игровой консоли Switch первого поколения выпускает компания TSMC. Представители NVIDIA используют малейшую возможность, чтобы подчеркнуть наличие у компании богатого опыта в использовании услуг Samsung, и теперь Nintendo предоставила им очередной шанс сделать это. Мощности TSMC довольно сильно загружены, а Samsung рада каждому заказу, поэтому сотрудничество с Nintendo будет выгодно обеим сторонам. В случае необходимости, как считается, Samsung сможет обеспечить Nintendo чипами для 20 млн консолей Switch 2 по итогам текущего фискального года, который завершится в марте следующего календарного. Сама Nintendo имена своих поставщиков не раскрывает и рассчитывает за указанное время реализовать около 15 млн консолей нового поколения, поскольку пошлины Трампа могут отрицательно повлиять на спрос.