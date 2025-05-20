В том числе и на личный номер генерального директора.

Прибыв на Тайвань по случаю 40-летнего юбилея присутствия компании на местном рынке, генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), как отмечает Nikkei Asian Review, счёл нужным объяснить, насколько внимательным он готов быть к обсуждению возникающих в её деятельности проблем. Он призвал быть откровенными в этом отношении как подчинённых, так и клиентов компании.

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Глава Intel пояснил, что он нередко общается с рядовыми инженерами с целью понимания сути имеющихся проблем. Он призывает сотрудников откровенно говорить о трудностях и прямо сообщать ему важную информацию. Если же о какой-то проблеме он узнает от клиентов, а не от подчинённых, то последним из-за этого может не поздоровиться, как подчеркнул Лип-Бу Тан.

С клиентами новый глава Intel также готов общаться плотно и регулярно. Когда он возглавил компанию Cadence, то в первый же месяц обменялся информацией с 1500 клиентами. Нечто подобное он рассчитывает предпринять и в случае с Intel, хотя и возглавляет её уже не первый месяц подряд. Лип-Бу Тан не будет пренебрегать даже самыми мелкими клиентами, поскольку среди них могут оказаться стартапы, которые через несколько лет вырастут в лидеров отрасли.