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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китаец оснастил свой электромобиль Tesla бензогенератором, чтобы отправиться в Тибет
И не зависеть от зарядных станций.

Схему последовательного гибрида, в которой ДВС используется только для подзарядки тяговых батарей, давно облюбовали многие автопроизводители. Тем не менее, описываемый CarNewsChina пример самостоятельного оснащения электромобиля Tesla бензогенератором для подзарядки показывает, что один китайский любитель путешествий не готов опускать руки перед отсутствием зарядной инфраструктуры в удалённых уголках мира.

Источник изображения: CarNewsChina

Китайский владелец электромобиля Tesla отправился в окрестности Эвереста, закрепив на специальной раме за задним бампером бензиновый генератор мощностью 8 кВт, который он готов использовать для подзарядки тяговой батареи машины. Очевидно, что делать это в движении не получится, но во время стоянок один час работы генератора добавляет электромобилю 19 км запаса хода. Чтобы полностью зарядить тяговую батарею таким образом, потребуется девять с половиной часов. При нынешнем уровне цен на бензин в Китае электроэнергия, полученная от генератора, обходится в два с половиной раза дороже сетевой, но для крайнего случая подобный источник вполне себе годится. В планах автовладельца отправиться на Тибет, где ситуация с зарядными станциями пока весьма плачевна.

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#китай #tesla #электромобили tesla #двс #тибет
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