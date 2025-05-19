Известный производитель защищённых смартфонов, компания DOOGEE, начала продажу своей очередной модели. Аппарат под названием DOOGEE Blade20 Turbo имеет корпус толщиной всего 15,8 мм — как два лежащих друг на друге планшета iPad. Это делает устройство наиболее тонким среди представителей своей ценовой категории. При этом тонкий корпус не означает, что смартфон стал менее прочным. В его основе лежит сплав алюминия и титана аэрокосмического класса, поэтому корпус способен пережить воздействие экстремального давления, высоких температур и повседневный износ. Он лёгкий, но при этом сверхпрочный, в результате чего Blade20 Turbo гарантированно переживёт падения, удары и даже попадание в огонь.
Об этой прочности говорит наличие сертификатов защиты от воды и пыли IP68, водонепроницаемости под высоким давлением IP69K и прочности военного класса MIL-STD-810H. Такой смартфон будет надёжно служить при работе в любом окружении.
Поскольку аппарат тонкий, он не является громоздким. Его можно без труда положить в карман брюк, на пояс для инструментов или в сумку на руль велосипеда.
Заодно нет необходимости носить с собой внешние аккумуляторы, поскольку ёмкость батареи этого устройства составляет 10300 мА·ч. Это даёт ему возможность интенсивно работать на протяжении полного дня и даже больше. Вы сможете смотреть кино во время 13-часовых межконтинентальных перелётов, на протяжении 31 часа слушать музыку, на пару дней или дольше отправляться в деловые поездки, где у вас будут звонки, работа с электронной почтой и навигацией.
К тому же аппарат поддерживает обратную зарядку. Из этого следует, что от него можно заряжать другие устройства, что оцените вы сами или ваши друзья в случае непредвиденных ситуаций.
За качество изображения отвечает экран формата HD+ размером 6,6 дюйма. Отсутствие выемок позволяет не отвлекаться во время потоковых трансляций видео, в играх и при использовании карт. Экран, защищённый закалённым стеклом Corning Gorilla Glass, не боится царапин, при этом сохраняя читаемость даже на ярком солнце.
Устройство работает под управлением последней версии операционной системы Android 15. Это означает плавность, расширенную конфиденциальность и поддержку приложений с искусственным интеллектом. Вы сможете вести многозадачную работу и тонко настраивать свой рабочий процесс.
Blade20 Turbo демонстрирует, что защищённый смартфон может быть ещё и стильным. На это указывает наличие трёх вариантов отделки. Desert Titanium предлагает гладкий металл для тех, кто хочет получить минималистичное устройство. Galaxy Black даёт глубокий оттенок чёрного, который выглядит одновременно изысканно и загадочно.
Новое устройство DOOGEE должно понравиться любителям активного отдыха, поскольку способно пережить дождь, грязь и минусовые температуры. Также это устройство для сотрудников промышленных сфер деятельности, которые зачастую работают на открытом воздухе и отправляются в длительные поездки. Любителей адреналина аппарат порадует способностью пережить падение с высоты и попадание в воду.
В настоящее время DOOGEE Blade20 Turbo доступен для приобретения в магазине AliExpress.