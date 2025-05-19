Одним из главных откровений NVIDIA на мероприятиях, посвящённых началу работы выставки Computex 2025 на Тайване, сегодня стал анонс интерфейса NVLink Fusion, который сторонние разработчики чипов смогут использовать для интеграции с решениями NVIDIA в сфере скоростного обмена информацией. MediaTek и Qualcomm выступили партнёрами NVIDIA по реализации этой инициативы, и вторая из них, по информации Reuters, даже пообещала представить серверный центральный процессор с поддержкой данного интерфейса. Когда он выйдет, впрочем, всё равно не уточняется.
Напомним, NVIDIA тоже разрабатывает Arm-совместимые процессоры для серверных систем, текущее их поколение известно под условным обозначением Grace. Компания Qualcomm неплохо выступила в сегменте центральных процессоров для ноутбуков после приобретения стартапа Nuvia, и соответствующая интеллектуальная собственность даже стала предметом судебного спора с самой Arm. По всей видимости, Qualcomm воодушевилась успехами своих ПК-процессоров, и теперь замахивается на серверный рынок. На нём она выбрала себе сильного союзника в лице NVIDIA и её интерфейса NVLink.