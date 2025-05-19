За счёт применения интерфейса NVLink Fusion.

Одним из главных откровений NVIDIA на мероприятиях, посвящённых началу работы выставки Computex 2025 на Тайване, сегодня стал анонс интерфейса NVLink Fusion, который сторонние разработчики чипов смогут использовать для интеграции с решениями NVIDIA в сфере скоростного обмена информацией. MediaTek и Qualcomm выступили партнёрами NVIDIA по реализации этой инициативы, и вторая из них, по информации Reuters, даже пообещала представить серверный центральный процессор с поддержкой данного интерфейса. Когда он выйдет, впрочем, всё равно не уточняется.

Источник изображения: Reuters

Напомним, NVIDIA тоже разрабатывает Arm-совместимые процессоры для серверных систем, текущее их поколение известно под условным обозначением Grace. Компания Qualcomm неплохо выступила в сегменте центральных процессоров для ноутбуков после приобретения стартапа Nuvia, и соответствующая интеллектуальная собственность даже стала предметом судебного спора с самой Arm. По всей видимости, Qualcomm воодушевилась успехами своих ПК-процессоров, и теперь замахивается на серверный рынок. На нём она выбрала себе сильного союзника в лице NVIDIA и её интерфейса NVLink.