По итогам прошлого года.

Современный китайский авторынок то и дело преподносит сюрпризы, ломая стереотипы и заставляя даже самых консервативно настроенных скептиков признавать успех местных компаний. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на статистику ThinkerCar, по итогам прошлого года машины марки Aito (Seres) обошли продукцию BMW и всех прочих участников китайского рынка в сегменте легковых автомобилей стоимостью более $69 000. Их было продано 151 000 штук, тогда как BMW смогла реализовать только 145 000 машин баварской марки. Третье место занял Mercedes-Benz с 127 000 проданных машин в этом ценовом сегменте.

Источник изображения: Seres

Ещё четыре года назад компания Seres (DFSK Motor) выпускала фургоны за $4200, но созданный в 2021 году альянс с Huawei для продвижения машин марки Aito позволил автопроизводителю добиться головокружительного успеха. В прошлом году объёмы продаж выросли в три раза до 427 000 машин, из них более трети пришлось на достаточно дорогой сегмент и флагманские модели. Aito M9, представленный в конце 2023 года, стал самым популярным дорогим кроссовером в Китае. В этом году укреплять свои позиции на рынке Aito поможет более доступная модель M8. Кстати, рынок легковых машин стоимостью более $69 000 в Китае в целом по итогам прошлого года просел на 23%, поэтому успех Aito ценен вдвойне. Объёмы продаж продукции Seres в первом квартале в целом также сократились на 42%.