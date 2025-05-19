Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Марке Aito (Seres) удалось обойти по популярности BMW на китайском рынке дорогих авто
По итогам прошлого года.

Современный китайский авторынок то и дело преподносит сюрпризы, ломая стереотипы и заставляя даже самых консервативно настроенных скептиков признавать успех местных компаний. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на статистику ThinkerCar, по итогам прошлого года машины марки Aito (Seres) обошли продукцию BMW и всех прочих участников китайского рынка в сегменте легковых автомобилей стоимостью более $69 000. Их было продано 151 000 штук, тогда как BMW смогла реализовать только 145 000 машин баварской марки. Третье место занял Mercedes-Benz с 127 000 проданных машин в этом ценовом сегменте.

Источник изображения: Seres

Ещё четыре года назад компания Seres (DFSK Motor) выпускала фургоны за $4200, но созданный в 2021 году альянс с Huawei для продвижения машин марки Aito позволил автопроизводителю добиться головокружительного успеха. В прошлом году объёмы продаж выросли в три раза до 427 000 машин, из них более трети пришлось на достаточно дорогой сегмент и флагманские модели. Aito M9, представленный в конце 2023 года, стал самым популярным дорогим кроссовером в Китае. В этом году укреплять свои позиции на рынке Aito поможет более доступная модель M8. Кстати, рынок легковых машин стоимостью более $69 000 в Китае в целом по итогам прошлого года просел на 23%, поэтому успех Aito ценен вдвойне. Объёмы продаж продукции Seres в первом квартале в целом также сократились на 42%.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #китайские производители #bmw #aito m9 #seres
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
55
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
9
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
4
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
6
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
+

Сейчас обсуждают

Константин Богданов
11:59
А кому оно надо по рекомендованной? Скоро будет ниже двух тысяч.
В Европе уже можно приобрести GeForce RTX 5090 по близкой к рекомендованной цене
OgoGoLog
11:56
Название канала "интересное". Вообще непредвзятое. Такие же пустобрёхи, как и ты, трусикер.
Италия поставит Украине 400 БТР M113 в рамках пакета военной помощи на сумму €3 млрд
Повелитель драных котов
11:55
шешунец это ты,как все мы знаем.известный глиномес сего сайта.утром с осликом зажигаешь .потом ослик с тобой
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
PanzerK
11:55
Сынок... открою тебе секрет - Саудовская Аравия это ваххабитское государство... И "фитнесом на ковриках" там занимается всё население в обязательном порядке.
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
Куйбышев
11:53
Ах ты ж какой славный линуксёныш, смело бросается на защиту своего любимки. Что такой злой, Шешунец, китайские педофильские игрушки на Чимбаликсе не запускаются?
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Равиль Сарваритдинов
11:49
Спасибо, поржал. И со статьи и комментария. 4 года, как моя основная ОС - Fedora Linux, пережила 4 обновления версии (38 - > 39 -> 40 -> 41 ->42) без переустановки. Играю в игры стим или портпротон, в...
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
OgoGoLog
11:45
"кормил Красную Армию тушенкой" Ага, Советская Армия только купленной у США тушенкой и питалась. Без хлеба, без круп из Средней Азии. "с 1942-го США вложились в войну против Гитлера" США обменивались...
Италия поставит Украине 400 БТР M113 в рамках пакета военной помощи на сумму €3 млрд
ИСКАНДЕР
11:44
Кстати, про однобокость, что же ты своему другу Mike3000 ничего не написал на ту же тему? Или "это другое"? ))) Так что не тебе кого-либо учить истории с такими однобокими суждениями. )))
Италия поставит Украине 400 БТР M113 в рамках пакета военной помощи на сумму €3 млрд
ebatoryi
11:38
09:42 19.05.2025 ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе. "Новоандреевка. <...> Уничтожение роты ЧВК Mozart (иностранные наемники). <...> Потери противника: 23 убитых...
Bloomberg: Apple сталкивается с трудностями в развитии технологий искусственного интеллекта
PanzerK
11:35
Характеристики смотрятся очень привлекательно. Это 12 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 36... это простите как? Со смартфоном я прокатился по трём областям: Московской, Тульской, Липе...
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем