И расширит свой офис в Тайбэе.

Глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) во время своего визита на Тайвань с целью участия в открытии выставки Computex 2025, как отмечает Nikkei Asian Review, заявил о важной роли острова в мировой ИИ-революции. Чтобы ускорить её темпы, эта компания построит в тайваньской столице более крупный офис, которые станет её региональной штаб-квартирой, а также совместно с Foxconn создаст суперкомпьютер на основе 10 000 своих ускорителей, который поможет TSMC разрабатывать новые литографические технологии.

Источник изображения: NVIDIA

Поскольку NVIDIA давно и плотно сотрудничает с TSMC в сфере контрактного производства своих чипов, а также их упаковки, в создании такого суперкомпьютера заинтересованы обе стороны. Впрочем, если TSMC ускорит темпы освоения новых техпроцессов, от этого выиграют и прочие заказчики этой тайваньской компании. Вместе с инициативой по созданию исследовательского центра в Китае, подобные шаги можно считать важными этапами в усилении регионального присутствия NVIDIA на важнейших для неё географических рынках.