В текущем месяце, на этой неделе.

Хотя история Xiaomi как автопроизводителя насчитывает срок чуть более года, вывод второй модели электромобиля этой марки является для неё значимым событием. По информации CarNewsChina, основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) признался, что компания намерена представить кроссовер YU7 в день своего пятнадцатилетия, который выпадает на ближайший четверг, 22 мая.

Источник изображения: Weibo

Отметим, что на апрельской автовыставке в Шанхае данный кроссовер не засветился, и это породило слухи о намерениях Xiaomi задержать его анонс из-за проблем с репутацией компании, которую подорвала серия скандалов по поводу безопасности электромобилей марки и их качества. Если компания всё же намерена представить кроссовер YU7 в этом месяце, то в продажу он может поступить к июню текущего года, как и планировалось. Сейчас китайский рынок электромобилей характеризуется высокой конкуренцией, поэтому раскрывать планы раньше времени Xiaomi не торопится.