Электрический пикап дешевеет намного быстрее обычного.

Компания Tesla около полутора лет поставляет электрические пикапы Cybertruck своим клиентам, и если в первые месяцы наблюдался дефицит машин, приводивший к росту цен на вторичном рынке, то довольно скоро он уступил место проблемам со сбытом. По крайней мере, предлагаемые сейчас дорогие модификации Cybertruck на рынке Северной Америки не особо востребованы. Как отмечает Electrek, лишь недавно Tesla начала принимать бывшие в употреблении Cybertruck в зачёт новых машин данной марки по официальным каналам продаж.

Источник изображения: Tesla

При этом относительно свежая модель теряет в цене весьма сильно даже при оценке представителями самой Tesla. Например, полноприводный пикап 2024 года выпуска при пробеге менее 10 000 км может рассчитывать на стоимость выкупа не более $65 400. Новым он продавался за $100 000, поэтому за год эксплуатации уценка составила 34,6%. Важно учитывать, что приводится лишь предварительная оценка выкупаемой машины, её стоимость в ходе фактической сделки обычно опускается ещё ниже. Для американского рынка пикапов подобные темпы удешевления не совсем характерны. За год машины с этим типом кузова здесь обычно теряют 20% первоначальной стоимости, а уценка на 34% происходит после трёх или четырёх лет эксплуатации.