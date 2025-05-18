Китайская компания CATL развивает свой бизнес гармонично, не забывая и про нужды сегмента коммерческого транспорта. Как сообщает Reuters, по мнению представителей CATL, на первичном рынке Китая к 2028 году доля аккумуляторных грузовиков достигнет 50% против прошлогодних 10%. Для местного рынка грузовых перевозок использование сжиженного природного газа и переход на электротягу является основной альтернативой традиционному топливу.
Сама CATL продвигает идею сменных тяговых батарей на грузовом электротранспорте, которая позволяет устранить один из факторов, препятствующих широкому распространению такого типа силовых установок в данном секторе, а именно — длительное время простоя из-за необходимости заряжать аккумуляторы. До сих пор было принято считать, что высокая масса самих тяговых батарей отталкивает производителей грузовиков от перехода на электротягу, но при уровне цен на аккумуляторы в Китае и местных объёмах производства альтернативы кажутся не такими привлекательными.