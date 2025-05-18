Среди новых машин, разумеется.

Китайская компания CATL развивает свой бизнес гармонично, не забывая и про нужды сегмента коммерческого транспорта. Как сообщает Reuters, по мнению представителей CATL, на первичном рынке Китая к 2028 году доля аккумуляторных грузовиков достигнет 50% против прошлогодних 10%. Для местного рынка грузовых перевозок использование сжиженного природного газа и переход на электротягу является основной альтернативой традиционному топливу.

Источник изображения: CATL

Сама CATL продвигает идею сменных тяговых батарей на грузовом электротранспорте, которая позволяет устранить один из факторов, препятствующих широкому распространению такого типа силовых установок в данном секторе, а именно — длительное время простоя из-за необходимости заряжать аккумуляторы. До сих пор было принято считать, что высокая масса самих тяговых батарей отталкивает производителей грузовиков от перехода на электротягу, но при уровне цен на аккумуляторы в Китае и местных объёмах производства альтернативы кажутся не такими привлекательными.