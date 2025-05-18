Он верит в порядочность партнёров компании.

Внезапно включившийся в обсуждение слухов о подготовке его компанией новых ускорителей вычислений для китайского рынка основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) вчера заявил, что они не будут относиться к поколению Hopper, поскольку его модифицировать под требования текущих экспортных ограничений США уже невозможно. В интервью Bloomberg во время своего визита на Тайвань он добавил, что не наблюдает признаков нелегальных поставок своей продукции в Китай.

Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, как пояснил глава NVIDIA, системы на базе Grace Blackwell, содержащие несколько десятков ускорителей, достаточно крупные, чтобы их можно было провезти через границу в «кармане или рюкзаке». Во-вторых, он выразил уверенность, что партнёры NVIDIA боятся потерять доступ к продукции компании, а потому тщательно соблюдают имеющиеся ограничения со стороны властей США. Если бы основатель NVIDIA был знаком с советским фольклором, он бы в данном контексте добавил: «Совесть — лучший контролёр».