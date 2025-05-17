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Новости Hardware Алексей Сычёв
На первом этапе парк роботакси Tesla будет немногочисленным и управляемым дистанционно
Чего и следовало ожидать.

Неумолимо приближается июнь, и для компании Tesla делом чести является запуск в данном месяце сервиса роботизированных такси в окрестностях своей штаб-квартиры в Остине, штат Техас. Как поясняет Electrek со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley, которые консультировались на эту тему с источниками, осведомлёнными о новейших намерениях Tesla, даже если эксперимент будет запущен в июне, его работа неизбежно будет сопровождаться серьёзными ограничениями.

Источник изображения: Tesla

Во-первых, численность парка автоматически управляемых такси на основе Tesla Model Y не превысит пары десятков машин в лучшем случае. Во-вторых, передвигаться они будут по строго оговорённым маршрутам в пределах той части Остина, которую инженеры Tesla успели хорошо изучить и «оцифровать» заранее. В-третьих, к поездкам на этих такси будут допускаться только ограниченный круг клиентов, проверенных на этапе предварительных заявок. Наконец, все машины будут подстраховываться удалёнными операторами на случай, если автоматика не сможет справиться с управлением в какой-то сложной ситуации. Непосредственно на водительском месте страхующих водителей не будет. Дата запуска сервиса до сих пор не определена, но она должна уложиться в июнь текущего года.

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#tesla #автопилот #роботакси #tesla cybercab
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