Для неё он станет региональной площадкой, одной из нескольких по всему миру.

В ближайшие несколько лет, как стало известно накануне, консорциум арабских и американских компаний будет вкладывать серьёзные средства в строительство на территории ОАЭ вычислительного центра, потребляющего 5 ГВт электроэнергии и ориентированного на развитие региональной инфраструктуры искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg поясняет, что при реализации этого проекта первичными будут интересы американских компаний типа той же OpenAI, которая получит доступ к основной части созданных вычислительных ресурсов.

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Во-первых, у арабской MGX уже сформировались доверительные отношения с OpenAI, она участвовала в октябрьском раунде финансирования этого американского стартапа на общую сумму $6,6 млрд, а также планирует вложиться в реализацию проекта Stargate на территории США. Компании G42 из ОАЭ, несмотря на некоторую историю сотрудничества с китайскими партнёрами, также удалось заручиться поддержкой властей США, поэтому она сделает посильный вклад в развитие вычислительной инфраструктуры ИИ у себя на исторической родине.