И не собирается этого делать в будущем.

Обсуждение слухов о намерениях NVIDIA основать специализированный исследовательский центр в Шанхае подняло достаточно сильный общественный резонанс, чтобы компании удалось отмолчаться по этому поводу. Ресурс CNBC опубликовал следующее заявление официальных представителей NVIDIA: «Мы не отправляем какие-либо данные о дизайне GPU в Китай, чтобы они там модифицировались с целью соответствия требованиям правил экспортного контроля».

Источник изображения: NVIDIA

Поскольку подобная миграция критической для национальной безопасности США интеллектуальной собственности могла бы вызвать претензии со стороны властей страны, компании пришлось оправдываться заранее, хотя она при этом никак не прокомментировала сами слухи о намерениях создать в Китае локальный исследовательский центр, который бы использовался, помимо прочего, для адаптации её решений к потребностям местного рынка. Настойчивость попыток удержаться на китайском рынке показывает всю важность этого региона для бизнеса NVIDIA, хотя руководство компании неоднократно повторяло, что будет безоговорочно следовать всем законным требованиям властей США в отношении экспортных ограничений.