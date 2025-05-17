Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA до конца года начнёт поставлять в Китай адаптированные к санкциям ускорители Blackwell
А новые Hopper с GDDR7 — ещё раньше.

Ресурсу Nikkei Asian Review по своим каналам удалось выяснить, что NVIDIA уже в следующем квартале начнёт поставлять в Китай новую версию ускорителей с архитектурой Hopper, которая ради соответствия актуальным требованиям США к производительности подобной продукции откажется от памяти типа HBM в пользу GDDR7. К сожалению для представителей NVIDIA, переделать под новые требования уже выпущенные ускорители H20, которые попали под запрет в прошлом месяце, не удастся, имеющиеся партии придётся просто списать.

Источник изображения: NVIDIA

Позже до конца этого года на китайском рынке должны будут появиться и первые носители архитектуры Blackwell, которые тоже будут иметь ограниченное быстродействие и оснащаться памятью типа GDDR7. При этом NVIDIA продолжает надеяться, что поставки новых ускорителей помогут ей удержать свои позиции на китайском рынке и не отдать его на откуп китайским поставщикам чипов типа Huawei. Ёмкость китайского рынка в этом сегменте NVIDIA оценивает в солидные $50 млрд в год, поэтому старается на нём закрепиться.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #китай #санкции #blackwell #hopper
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
146
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
22
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
50
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
2
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
70
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
5
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
14

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
08:36
А вы пробовали сравнивать с БИОСом из коробки?
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Eugen Klein
08:34
Видимо не пробовал и начитался бредостатей)
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Eugen Klein
08:33
Мда... Живу с ак720 и как то нафиг охлаждение водяное не нужно
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
ebatoryi
08:30
не нужна.
Take-Two опубликовала отчёт за IV квартал и рассказала про GTA VI
Алексей Курляев
08:25
была h55m p31 и сейчас пользуюсь z490 a pro-никаких проблем нет.
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Garthar
08:07
Да они и небыли теоретической концепцией. Там основная засада это стоимость изготовления в связи с повышенным требованиям к механической прочности компонентов. Так что вся эта статья не более чем херн...
В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
Слав Webster
08:06
Само - это без спроса и когда ему захочется? :):) То то вы хжете пока ваша винда проапдейтится полтора часа когда работать нужно :)
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
Слав Webster
08:02
Туда не дюйм ставят, а дурачков :) Покажи как 16мм можно упихать в 6 мм толщины :) Сразу видно что ты в оптике разбираешься как свинья в апельсинах :)
Huawei Pura 80 Ultra может стать первым смартфоном с фирменными сенсорами изображения
corsi
07:49
Один из плюсов AM4 - долгая поддержка процессоров, но при этом мат.платы как на Интеле менять? Что за чепуха?
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Никита Ермолаев
07:46
В онлайн шляпах ( типа Раст, КС, тарков, пабг) как не разгоняй 5700х всё равно 3д зарешает. В синглах вообще без разницы хоть зявон бери
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем