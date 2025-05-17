А новые Hopper с GDDR7 — ещё раньше.

Ресурсу Nikkei Asian Review по своим каналам удалось выяснить, что NVIDIA уже в следующем квартале начнёт поставлять в Китай новую версию ускорителей с архитектурой Hopper, которая ради соответствия актуальным требованиям США к производительности подобной продукции откажется от памяти типа HBM в пользу GDDR7. К сожалению для представителей NVIDIA, переделать под новые требования уже выпущенные ускорители H20, которые попали под запрет в прошлом месяце, не удастся, имеющиеся партии придётся просто списать.

Источник изображения: NVIDIA

Позже до конца этого года на китайском рынке должны будут появиться и первые носители архитектуры Blackwell, которые тоже будут иметь ограниченное быстродействие и оснащаться памятью типа GDDR7. При этом NVIDIA продолжает надеяться, что поставки новых ускорителей помогут ей удержать свои позиции на китайском рынке и не отдать его на откуп китайским поставщикам чипов типа Huawei. Ёмкость китайского рынка в этом сегменте NVIDIA оценивает в солидные $50 млрд в год, поэтому старается на нём закрепиться.