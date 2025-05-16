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Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone завершает распродажу защищённого смартфона Armor 28 Pro 18 мая
Смартфон Ulefone с AMOLED-экраном и камерой Sony IMX989 доступен со скидкой до конца недели

У желающих стать обладателем защищённого смартфона последнего поколения Ulefone Armor 28 Pro остаётся мало времени, чтобы сделать это по сниженной цене. Ulefone напоминает, что проходящая сейчас промоакция, в рамках которой аппарат доступен в магазине AliExpress по цене $399,99, закончится 18 мая.





Armor 28 Pro представляет собой более доступный по цене, но всё равно весьма производительный вариант на замену более дорогому Armor 28 Ultra. Мировые продажи этого устройства стартовали в начале недели. Приобрести его можно в магазинах AliExpress, Amazon и в официальном магазине Ulefone. 18 мая является последним днём, когда стать обладателем этого устройства можно будет максимально выгодно. Конкретные скидки описаны на соответствующих розничных платформах.





Ulefone Armor 28 Pro обладает богатым перечнем функциональных возможностей, позаимствовав некоторые из них у более дорогого Armor 28 Ultra. Здесь есть два экрана AMOLED, основной из которых поддерживает пиковую яркость 2200 нит и опцию Always-On Display. В основной камере применяется флагманский дюймовый сенсор Sony IMX989. Имеется камера Ultra Night Vision с разрешением 64 Мп для работы при слабом освещении.





Armor 28 Pro получил 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Ёмкость его аккумулятора составляет 10600 мАч при поддержке проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной — 50 Вт. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7300 5G, а объём хранилища равен 512 ГБ. Этим он отличается от старшей модели Armor 28 Ultra, где применяется более производительный процессор Dimensity 9300+, и объём хранилища составляет 1 ТБ. Что касается поддержки тепловизора, она есть в модели Armor 28 Ultra Thermal.



У желающих стать обладателем Armor 28 Pro по самой выгодной цене есть время до воскресенья.
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#ulefone
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