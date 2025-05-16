По крайней мере, в ближайшие год или полтора.

Развал «сделки века в автопроме», который подразумевал объединение Nissan и Honda, не смог прекратить сотрудничество двух японских компаний, но поставил первую из них перед выбором дальнейших путей стратегического развития. Как заявил в интервью Bloomberg новый генеральный директор японского автопроизводителя Иван Эспиноса (Ivan Espinosa), у компании достаточно собственных ресурсов, чтобы выбраться из кризисной ситуации без посторонней помощи. По крайней мере, Nissan располагает денежными средствами в сумме $12 млрд и почти столько же в виде одобренных кредитных линий. Этих средств вполне хватит, чтобы работать и развиваться на протяжении ближайших года или полтора, как убеждён руководитель Nissan Motor.

Источник изображения: Nissan Motor

Завершить реструктуризацию и выйти из кризиса Nissan планирует за три года, поэтому на первую треть этого пути у неё деньги есть. Новый руководитель компании пришёл к выводу, что сейчас масштабы её бизнеса нужно уменьшить для сохранения стабильности в будущем. К концу марта 2028 года Nissan собирается закрыть семь из семнадцати автосборочных предприятий по всему миру и сократить 20 000 сотрудников. Прошлый фискальный год принёс автопроизводителю чистые убытки в размере $4,5 млрд, нынешняя структура компании оказалась слишком раздутой, чтобы оправдать своё существование в неизменном виде.

При всём этом Nissan Motor остаётся открытой к сотрудничеству с другими компаниями, будь то традиционные автопроизводители, представители технологического сектора или китайские компании. Продукция марки не пользуется былым спросом, в текущем году объёмы выпуска легковых машин придётся опустить с 3,5 до 2,5 млн штук. Если к этому подтолкнут трамповские пошлины, то Nissan готова расширять производство автомобилей на территории США.