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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Под санкции США могут попасть новые китайские производители чипов
Включая крупнейшего в Китае производителя оперативной памяти CXMT.

Одним из способов ограничения технологического развития Китая американские власти считают введение адресных санкций против конкретных компаний из КНР путём включения их в разного рода «чёрные списки». Как сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times, к лидерам китайской полупроводниковой отрасли типа SMIC и YMTC в новой редакции может присоединиться и компания CXMT, которая является крупнейшим производителем микросхем операционной памяти в Китае.

Источник изображения: CXMT

В её отношении после принятия соответствующих мер властями США будут действовать экспортные ограничения, не позволяющие получать доступ к американским технологиям, оборудованию и компонентам. В чёрный список новой редакции также добавят и подразделения китайских компаний SMIC и YMTC, чтобы затруднить деятельность последних по выпуску чипов для сторонних заказчиков и производству твердотельной памяти соответственно.

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#китай #полупроводники #санкции #smic #cxmt
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Bernigan
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Повелитель драных котов
12:33
и он мне про пенсию.у меня кстати она нормальная и я еще и работаю юв отличии от тебя,а не 12 как у тебя по умственной отсталости или скок там,ну 14 может .хахахаха.с лудшим охладом он купил,наверное ...
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Bernigan
12:32
Показатели в этих тестах соответствуют тестам техповерап в отличие от тестов где виден включённый ФСР. Особенно ржачно посмотреть на пульс этого г 6600, смотрите как его трясёт, оно вот вот сдохнет, э...
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Bernigan
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Повелитель драных котов
12:29
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Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
12:27
Да вообще то 3050 ещё как берут, одна из самых популярных видюх, в отличие от хлама 6600, на который нормальные люди просто схаркивают. Смотри, у 3050 даже прирост есть покупателей, а 6600 в жопе
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
12:24
тут реальность а у тебя фейки .врубают мылосос на 3050.если видишь почти равные в игре значения а в остальных тестах этой же игры там просер .значит зеленые постарались сфейкометить .там на потоке зел...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
12:24
нет.я то никуда не уйду .а вот ты ник уже прямо сейчас делай.я тебя вчера за полчаса выбил.и сейчас выбью
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
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