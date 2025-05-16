Включая крупнейшего в Китае производителя оперативной памяти CXMT.

Одним из способов ограничения технологического развития Китая американские власти считают введение адресных санкций против конкретных компаний из КНР путём включения их в разного рода «чёрные списки». Как сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times, к лидерам китайской полупроводниковой отрасли типа SMIC и YMTC в новой редакции может присоединиться и компания CXMT, которая является крупнейшим производителем микросхем операционной памяти в Китае.

Источник изображения: CXMT

В её отношении после принятия соответствующих мер властями США будут действовать экспортные ограничения, не позволяющие получать доступ к американским технологиям, оборудованию и компонентам. В чёрный список новой редакции также добавят и подразделения китайских компаний SMIC и YMTC, чтобы затруднить деятельность последних по выпуску чипов для сторонних заказчиков и производству твердотельной памяти соответственно.