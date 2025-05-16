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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспресс-станции CATL позволяют заменить тяговую батарею электромобиля за две минуты
В каком-то смысле, это новость о разгоне технологического процесса.

Как отмечает Nikkei Asian Review, крупнейший китайский производитель тяговых батарей CATL в сотрудничестве с автопроизводителем Nio и нефтяной компанией Sinopec собирается в ближайшие годы построить на территории Китая около 10 000 станций по экспресс-замене тяговых батарей на совместимых электромобилях. Автоматизированные манипуляторы справляются с операцией за две минуты, позволяя водителю электромобиля экономить время на восполнение запаса хода машины по сравнению с традиционными зарядными станциями.

Источник изображения: CATL

Пионером в этой сфере справедливо считается китайский стартап Nio, который начал развивать собственную инфраструктуру станций по экспресс-замене тяговых батарей, сейчас уже насчитывающую 3300 пунктов на территории одного только Китая. Всего подобных станций в этой стране уже 4800 штук, их развитие было вызвано дефицитом зарядных станций на фоне бурного роста продаж электромобилей. Чтобы не стоять часами в очереди на зарядных станциях, автовладельцы могут потратить несколько минут на замену тяговой батареи, если электромобиль позволяет это сделать конструктивно.

В месяц пользователь таких экспресс-станций может тратить по $50 при условии внесения абонентской платы, но можно оплачивать и каждую операцию индивидуально. Китайскому автовладельцу она обойдётся менее чем в $5 даже при условии сильно разряженной сдаваемой батареи. При таком уровне цен, как предупреждают эксперты, эксплуатация одной станции экспресс-замены батарей будет обходиться компаниям в $200 000 в год. Чтобы бизнес был прибыльным, необходимо ежедневно менять батареи не менее 100 раз на каждой точке. К инфраструктурному проекту CATL, помимо Nio, уже присоединились GAC, BAIC, Changan и Volkswagen. Правда, конструкция электромобиля должна изначально предусматривать возможность экспресс-замены тяговой батареи, чтобы у владельца была возможность пользоваться услугами таких станций.

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#китай #китайские электромобили #catl #тяговые батареи
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