Серия защищённых смартфонов Ulefone Armor 28 имеет превосходство над конкурирующими предложениями за счёт наличия в них высокого уровня производительности и экосистемы универсальных аксессуаров. Новым аппаратом этой серии стал Armor 28 Pro, который сейчас предлагается на AliExpress покупателям со всего мира по цене $399,99. Также его можно найти в магазине Amazon и на официальном сайте Ulefone. Глобальная распродажа продлится до 18 мая.
Смартфоны линейки Armor 28 выделяются наличием большого количества аксессуаров для расширения функциональных возможностей и удобства работы. Эти аксессуары пригодятся при работе с устройством как на открытом воздухе, так и в промышленном окружении. Недавно было опубликовано видео, которое знакомит интересующихся с некоторыми из этих аксессуаров, такими как кобура Armor MOLLE и крепление Armor нового поколения.
Armor MOLLE Holster представляет собой универсальный чехол для смартфона. Имеется регулируемая конструкция Velcro и пряжка для максимально быстрого отсоединения. В состав чехла входят стандартная лента MOLLE, зажим MOLLE и карабин. В результате чехол можно легко закреплять на ремнях, рюкзаках, жилетах и прочем совместимом с MOLLE снаряжении. Чехол защитит смартфон от царапин и ударов, позволяя ему безопасно работать на открытом воздухе и в любом другом окружении в течение длительного времени.
Armor Mount следующего поколения представляет собой более совершенный вариант крепления. Если прежде для совместимости нужен был чехол Armor Case, на этот раз крепление можно применять независимо. Можно закреплять его на лобовом стекле, приборной панели автомобиля, зеркалах, столах, любой гладкой и плоской поверхности. Имеется прочная присоска для максимально надёжного крепления, ручка с простой регулировкой, скрытый удлинитель на 14–20 см, гибкий шаровой шарнир с позиционированием на 360°.
К числу других аксессуаров относятся многофункциональный защитный чехол Armor Case и беспроводная зарядная стойка, которая также может использоваться в качестве подставки для смартфона. Имеется эксклюзивный разъём uSmart для подключения микроскопа или эндоскопа, которые сделают аппараты ещё более функциональными.
В состав линейки Armor 28 Series в настоящее время входят три модели: Armor 28 Ultra Thermal Version, Armor 28 Ultra и новая Armor 28 Pro. Отличительной чертой первого аппарата является наличие тепловизора. Смартфоны этой серии предлагают оперативную память объёмом до 16 ГБ и хранилище до 1 ТБ, а также флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300+.
Armor 28 Pro получил более скромные характеристики в виде процессора Dimensity 7300 и хранилища объёмом 512 ГБ, что не мешает ему выдавать высокий уровень производительности. У всех этих аппаратов два экрана с основным AMOLED размером 6,67 дюйма и частотой 120 Гц и вспомогательным AMOLED размером 1,04 дюйма с частотой 60 Гц. Набор современных камер состоит из основной с разрешением 50 Мп, камеры ночного видения с разрешением 64 Мп, сверхширокоугольной камеры 50 Мп.
Международная распродажа Ulefone Armor 28 Pro подходит к концу, но ещё есть время для приобретения быстрого и прочного смартфона по умеренной цене. Сделать это можно до 18 мая.