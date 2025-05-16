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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA готовится открыть в Китае исследовательский центр ради поддержки местного рынка
В условиях американских санкций, разумеется.

После апрельского запрета со стороны США продолжать поставки ускорителей вычислений H20 в Китай глава NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) сразу же направился в Пекин для встречи с различными высокопоставленными чиновниками и бизнесменами, но об итогах этой встречи до сих пор известно мало. Сперва некоторые источники предполагали, что NVIDIA может создать в Китае совместное предприятие с кем-то из китайских партнёров, но теперь Financial Times уточняет, что речь может идти об открытии исследовательского центра в Шанхае.

Источник изображения: NVIDIA

По данным первоисточника, соответствующий план обсуждался основателем NVIDIA с мэром города Гон Чжэном (Gong Zheng) во время их встречи в апреле. Для размещения уже имеющихся сотрудников и организации работы будущего исследовательского центра NVIDIA намерена арендовать новые офисные площади в Шанхае. В задачи данного подразделения компании будет входить адаптация доступных в Китае изделий NVIDIA к требованиям властей США в области экспортного контроля, а также улучшение их характеристик с учётом пожеланий китайских клиентов.

В любом случае, никакие разработки в сфере проектирования GPU в Китае вестись не смогут, поскольку это запрещается законами США. Местные специалисты NVIDIA также помогут ей адаптировать предлагаемые на мировом рынке решения — например, в сфере автопилота на транспорте, которой очень интересуются китайские автопроизводители. Через шанхайский центр NVIDIA надеется привлечь местных разработчиков в сфере систем искусственного интеллекта, чтобы использовать плоды их труда в глобальном масштабе. Сейчас на NVIDIA в Шанхае работают около 2000 человек, преимущественно в сфере технической поддержки продуктов и продаж. Для развития компетенций по разработке среди местных сотрудников компании придётся получить одобрение американских регуляторов. По словам основателя NVIDIA, компания стремится создать условия, при которых американские стандарты в сфере ИИ будут внедряться по всему миру.

Как отмечается, NVIDIA в условиях запрета на поставку ускорителей H20 предлагает китайским клиентам урезанные решения по имени L20, которые лишены скоростной памяти типа HBM и обладают заведомо более низким уровнем производительности. Заказчики пока не торопятся их закупать, поскольку такие ускорители уже уступают конкурирующим предложениям китайской разработки. Местным разработчикам предстоит либо смириться с более низким быстродействием имеющейся инфраструктуры, поддерживающей CUDA, либо решиться на масштабное перевооружение ради роста быстродействия при переходе на китайские компоненты.

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#nvidia #сша #китай #санкции #ниокр #шанхай
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