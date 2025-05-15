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Новости Hardware Алексей Сычёв
Дональд Трамп велел главе Apple строить предприятия в США, а не в Индии
iPhone за $3000 может стать реальностью для американцев.

Во время своего визита в Катар, как отмечает Bloomberg, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) признался, что недавно попросил генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook) прекратить строить новые предприятия в Индии, и больше продукции выпускать на территории США. Американский президент буквально заявил: «Он строит по всей Индии. Я не хочу, чтобы ты строил в Индии». По словам Трампа, Apple взяла на себя обязательства увеличить объёмы выпуска продукции в США.

Источник изображения: Apple

Нелишним будет напомнить, что подрядчики Apple наращивают производство тех же iPhone на территории Индии отчасти из-за ухудшения отношений США с Китаем, где исторически сосредоточены все профильные производственные мощности. В прошлом году объёмы выпуска iPhone в Индии были в денежном выражении увеличены почти на 60% до $22 млрд. Каждый пятый смартфон Apple в мире уже собирается на территории Индии. Местные предприятия подрядчиков Apple способны ежегодно выпускать более 40 млн устройств. Предполагалось, что за счёт поставок из Индии Apple сможет удержать стоимость iPhone на американском рынке на приемлемых уровнях после роста тарифов на импорт продукции из Китая. В конце марта компания даже отправила несколько под завязку загруженных смартфонами грузовых самолётов из Индии в США, чтобы сформировать товарные запасы до вступления в силу новых пошлин.

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#сша #apple #дональд трамп #индия #apple iphone #тим кук #тарифы трампа
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