Объектом ненависти геймеров теперь становятся не майнеры, а разработчики ИИ.

Действия администрации Трампа в отношении поставок ускорителей вычислений в Китай нельзя назвать более гуманными по сравнению с предыдущими властями США. Нынешнее американское правительство не только в апреле ввело запрет на поставку ускорителей NVIDIA H20, но и признало нарушением американских правил экспортного контроля использование ускорителей Huawei Ascend на территории самого Китая. Как поясняет South China Morning Post, на китайском рынке с апреля наблюдается тенденция роста розничных цен на видеокарты GeForce RTX 5090D, которые являются самыми производительными из доступных здесь графических решений NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Местные продавцы не скрывают, что в последнее время основные объёмы покупок игровых видеокарт семейства GeForce RTX 5090 приходятся на разработчиков программного приложения, которые пытаются приспособить их для обучения своих систем искусственного интеллекта. Многие китайские разработчики глубоко огорчены утратой доступа к ускорителям NVIDIA H20, а потому готовы скупать любые доступные альтернативы в больших количествах. Всё это уже привело к тому, что розничные цены на GeForce RTX 5090D в Китае за предыдущий месяц выросли более чем на 10%.