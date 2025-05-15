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Новости Hardware Алексей Сычёв
В апреле продажи электромобилей Xiaomi SU7 просели на 55% на фоне серии скандалов
Авария, бесполезный капот и ограничения мощности — всё это вредило имиджу компании.

Агентство Bloomberg со ссылкой на комментарии аналитиков Deutsche Bank сообщило, что количество заказанных в апреле электромобилей Xiaomi SU7 последовательно сократилось на 55%, поскольку молодой автопроизводитель оказался замешан в серии скандалов, подорвавших доверие к нему.

Источник изображения: Xiaomi

Принято считать, что именно имидж продукции Xiaomi в других сегментах рынка обусловил первичную популярность электромобилей этой марки, которые начали поступать на рынок в прошлом году. Очереди растянулись на многие месяцы, что для конкурентного китайского рынка в целом не совсем типично.

Этой весной на репутацию Xiaomi в качестве автопроизводителя бросили тень сразу несколько инцидентов. Во-первых, в конце марта управляемая автоматикой машина SU7 разбилась о бетонное заграждение, в результате вспыхнувшего пожара погибли три находившиеся в салоне студентки. Во-вторых, покупатели выразили недовольство искусственным ограничением мощности отгружаемых им спорткаров SU7 Ultra, после чего компания была вынуждена снять блокировку. В-третьих, несколько сотен покупателей SU7 Ultra с опциональным углеволоконным капотом за $5800 признали его бесполезным украшением, хотя производитель заявлял об улучшении аэродинамики и условий охлаждения тормозных механизмов за счёт присутствия в капоте воздухозаборников.

Статистика показала, что поставки электромобилей Xiaomi SU7 за последние три недели непрерывно снижались, просев за это время на величину до 30%. Общей апатией китайских покупателей это объяснить нельзя, так что Xiaomi придётся приложить усилия к завоеванию доверия своих клиентов после нескольких нелицеприятных историй.

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#xiaomi #xiaomi su7 #электромобили xiaomi
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