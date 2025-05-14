И не порадовала аналитиков прогнозом по величине операционной прибыли.

Корпорация Sony, как сообщает Bloomberg, к этой неделе определилась с масштабами потерь от введения повышенных таможенных пошлин, хотя их размер до сих пор окончательно не определён властями США и Китая. Для этой японской компании США являются основным рынком сбыта игровых консолей PlayStation 5, а выпускаются они при этом в основном в Китае, так что взаимная зависимость двух стран в этой ситуации очевидна.

Источник изображения: Sony

По мнению представителей Sony, в текущем фискальном году, который длится до конца марта, компания из-за таможенных пошлин потеряет $700 млн. Операционная прибыль компании не превысит $8,8 млрд, что заметно ниже ожидавшихся аналитиками $10,3 млрд. Присутствуя на рынке уже пять лет, игровые консоли PlayStation 5 и так теряют популярность, а рост цен из-за введения повышенных таможенных пошлин может только усугубить ситуацию, поэтому руководство Sony и не строит слишком радужных планов на текущий фискальный год. Операционная прибыль компании, таким образом, останется примерно на уровне предыдущего года.