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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспортные ограничения США на поставку чипов для ИИ, принятые при Байдене, были отменены
То есть, они просто не успели вступить в силу.

Издание The Wall Street Journal с энтузиазмом сообщило сегодня, что принятые ещё при Байдене экспортные ограничения США на поставки за пределы страны ускорителей вычислений для систем ИИ так и не вступили в силу, хотя это должно было произойти сегодня. Министерство торговли США просто отменило данные правила, заявив о своей готовности заменить их новыми через некоторое время.

Источник изображения: NVIDIA

Первоначально предполагалось, что весь мир будет поделён на три группы стран согласно их возможностям получать ускорители вычислений в необходимых количествах. Приближённые к США восемнадцать стран сохраняли почти неограниченный доступ к закупкам ускорителей, хотя свыше определённых размеров партий могли потребоваться выдаваемые в США лицензии. Пять стран, включая Россию и Китай, получить ускорители из США не могли ни при каких условиях. Все остальные страны попадали в самую многочисленную группу, возможности внутри которой по закупке ускорителей определялись сложной системой лицензирования.

Министерство торговли США признало, что предложенные предыдущим составом американского правительства ограничения не только сдерживают распространение американских инноваций на рынке, но и становятся проблемой для бизнеса, а также ухудшают дипломатические связи со многими странами. Нынешние власти США готовы предложить новые правила, которые не позволят ускорителям вычислений попасть в недружественные страны, но пока никак новые ограничения не конкретизируют.

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#сша #искусственный интеллект #дональд трамп #экспортные ограничения
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