Но купить смартфоны этой марки по новым ценам реально.

Статистика IDC за первый квартал текущего календарного года показала, что объёмы поставок iPhone на внутренний рынок КНР сократились на 9%, хотя Apple оказалась единственным среди пяти крупнейших участников китайского рынка смартфонов, продемонстрировавшим отрицательную динамику. Местные производители почувствовали выгоду от запущенной властями КНР программы субсидирования покупок населением крупных городов новых смартфонов локального производства. Предельная стоимость субсидируемой модели едва превышает $800, поэтому заметная часть предложений Apple под эту программу не попадает. Тем не менее, как отмечает South China Morning Post, компания Apple начала предлагать негласные скидки на iPhone в Китае, но не через официальные магазины, а популярные торговые площадки в онлайне.

Источник изображения: Apple

Экономия при покупке смартфонов семейства iPhone 16 относительно официально рекомендованной розничной цены в отдельных случаях может достигать 31%, по данным китайского издания. Сама Apple готова компенсировать торговым площадкам до $176 за каждый смартфон. По сути, она вынуждена снижать цены из-за возросшей конкуренции со стороны китайских производителей, которая усугубляется объявленной властями программой субсидирования. Цены на некоторые модели iPhone 16 снижены на величину до $346.