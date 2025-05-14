Сейчас его благосостояние оценивается в $113 млрд.

Как отмечает Bloomberg, по итогам завершившегося в конце января прошлого фискального года выплаты основателю и генеральному директору NVIDIA Дженсену Хуану (Jensen Huang) выросли на 46% и достигли $50 млн. Однако, эти средства не могут являться основной его благосостояния, поскольку оно определяется стоимостью принадлежащих ему акций NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Поскольку на этой неделе капитализация NVIDIA в очередной раз превысила $3 трлн на фоне положительных новостей о сделках компании на Ближнем Востоке, личное благосостояние Дженсена Хуана выросло до $113 млрд, подняв его на 12-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Фактически, до места в первой десятке ему осталось добрать каких-то $10 млрд, и многое с этой точки зрения будет зависеть от дальнейшей динамики курса акций NVIDIA.