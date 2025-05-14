Трудно бороться с тем, чего нет.

Визит президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Саудовскую Аравию на этой неделе оказался весьма выгодным для NVIDIA — компания взяла на себя обязательства отгрузить в эту страну за ближайшие пять лет несколько сотен тысяч своих ускорителей вычислений. Как отмечает Nikkei Asian Review, власти США «другой рукой» при этом пытаются перекрыть возможности китайской компании Huawei Technologies экспортировать свои технологии в сфере ИИ за пределы КНР.

Источник изображения: Huawei Technologies

Как пояснило в своём заявлении Бюро по промышленности и безопасности (BIS), входящее в состав Министерства торговли США, отныне использование компаниями или целыми странами ускорителей вычислений Huawei будет считаться нарушением собственных правил экспортного контроля, а потому преследоваться по законам США вплоть до уголовной ответственности. По логике американских чиновников, разработка и производство чипов Huawei Ascend велись в нарушение правил экспортного контроля, а потому и использующие их лица подлежат преследованию со стороны США на этих основаниях.

Эксперты поясняют, что воинственная риторика американских регуляторов пока не может существенно навредить бизнесу Huawei, поскольку компания едва справляется с удовлетворением собственного спроса на указанные ускорители. Говорить об их активном экспорте неуместно и преждевременно. Тем не менее, американская сторона заранее обозначила свою позицию по этому вопросу, чтобы активнее продавать решения NVIDIA, AMD, Intel и прочих американских разработчиков.